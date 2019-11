DGArtes

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre os resultados dos concursos de apoio às artes, a pedido do Bloco de Esquerda, cujo requerimento "com caráter de urgência" foi hoje aprovado.

De acordo com fonte parlamentar, o requerimento, entregue na sexta-feira pelo Bloco de Esquerda (BE), a pedir uma audição da ministra na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, foi aprovado "por unanimidade", tendo estado ausentes da votação os deputados do CDS-PP e do PAN.

No documento, as deputadas do BE Beatriz Gomes Dias e Alexandra Vieira, salientam que "os resultados dos concursos bienais de apoios às artes, conhecidos a 11 de outubro, confirmaram um panorama de largo subfinanciamento às estruturas artísticas".