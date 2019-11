Actualidade

O CDS-PP propôs hoje que sejam homenageadas com a Ordem da Liberdade todas as personalidades envolvidas no 25 de Novembro de 1975 e que o parlamento passe a fazer anualmente uma sessão evocativa da data.

Em declarações à agência Lusa, o deputado centrista Telmo Correia propôs que o Governo "faça um levantamento das personalidades envolvidas no 25 de Novembro e que não tenham recebido a Ordem da Liberdade", para que essa distinção lhes seja atribuída, sejam militares ou civis, "em vida ou até a título póstumo".

"Todas as personalidades envolvidas" no movimento militar que pôs fim ao período revolucionário, em 1975, e opôs forças de esquerda, esquerda militar e os chamados "moderados", devem receber essa distinção com a Ordem da Liberdade, acrescentou.