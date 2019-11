Óbito/José Mário Branco

Lisboa, 19 nov 2019 - Um "irmão" de uma "fraternidade longa e enormíssima" foi como Hélder Costa, encenador e diretor artístico do grupo de teatro A Barraca, definiu José Mário Branco, que morreu a noite passada, em Lisboa, aos 77 anos.

Um "irmão" com "dezenas de anos de trabalhos em comum, de viveres em comum, de colaboração", frisou o diretor de A Barraca à agência Lusa, numa reação à morte do autor de "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as vontades".

Hélder Costa destacou o trabalho que o compositor e músico nascido no Porto, em 1942, desenvolveu com a companhia de teatro que fundou. Destacou, todavia, a banda sonora que José Mário Branco compôs para a sua peça "Gulliver", levada a cena no Teatro Cinearte, em 1997.