O superintendente-chefe do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), Jorge Maurício, alertou hoje para os casos de policias agredidos, revelando que foram registadas 238 situações entre janeiro e setembro deste ano.

"Não podemos esquecer que os policias são a face visível da autoridade do Estado", afirmou Jorge Maurício, defendendo que as instituições, nomeadamente a magistratura, devem intervir na situação de agressões a forças de segurança.

No âmbito da cerimónia comemorativa do 152.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que decorreu no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, o superintendente-chefe disse que a atribuição de câmaras pessoais aos policias é "crucial" e podem ter um papel dissuasor dos casos de agressões.