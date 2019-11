Euro2020

O País de Gales conquistou hoje a 20.ª vaga, de 24, no Europeu de futebol de 2020, ao garantir o segundo lugar do Grupo E de qualificação, com um triunfo por 2-0 face à Hungria, em Cardiff.

Aaron Ramsey, médio da Juventus, marcou, aos 15 e 47 minutos, os tentos dos galeses, que vão marcar presença na fase final pela segunda vez, depois de em 2016 caírem nas meias-finais face a Portugal.

A Croácia, que esteve de folga, venceu o agrupamento, com 17 pontos, contra 14 do País de Gales, 13 da Eslováquia e 12 da Hungria, que caiu do segundo para o quarto posto. O Azerbaijão terminou em quinto, com apenas um ponto.