Actualidade

A oferta pública de aquisição (OPA) parcial lançada pela Sport Lisboa e Benfica SGPS sobre a sociedade anónima desportiva (SAD) das 'águias', deve estar concluída até janeiro de 2020, segundo fontes do mercado.

As características desta oferta possibilitam que os prazos normais relativos a este tipo de operação possam ser encurtados, permitindo um rápido desfecho da mesma, com dois especialistas consultados pela agência Lusa, que pediram para não serem identificados, a apontarem para a conclusão da OPA até ao final do ano, ou, o mais tardar, até ao início do próximo ano.

Depois de, na segunda-feira, ter sido feito o anúncio preliminar de lançamento de oferta pública voluntária e parcial de aquisição de ações emitidas pela Benfica SAD, a Benfica SGPS tem que requerer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o registo da oferta no prazo de 20 dias (seguidos), prazo que termina em 08 de dezembro.