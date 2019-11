Euro2020

Portugal vai estar no Pote 3 do sorteio da fase final do Europeu de futebol de 2020, que se realiza em 30 de novembro, em Bucareste, ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos de apuramento.

Na luta pelos dois melhores segundos, os campeões em título, que totalizaram 17 pontos no Grupo B, ficaram atrás da Holanda, segunda do Grupo C, com 19, e da Rússia, segunda do I, com 18, descontando os seis somados face a São Marino.

O Pote 1 será composto pelos seis melhores primeiros classificados, que foram Bélgica (24 pontos, excluindo resultados com o sexto colocado), Itália (24), Inglaterra (21 pontos), Alemanha (21), Espanha (20) e Ucrânia (20).