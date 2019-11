Actualidade

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de hoje, no valor de cerca de 123 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 394.582,94 euros, saiu a três jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 21.208,35 euros, vai para 13 apostadores, três deles em território nacional.

O quarto prémio, no valor de 2.697,14 euros, saiu a 50 apostadores, oito dos quais com aposta registada em Portugal.