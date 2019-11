Actualidade

O Benfica apurou-se hoje para a próxima fase da Taça Europa de basquetebol, ao receber e vencer no Pavilhão da Luz os húngaros do PVSK-Veolia por 85-66, em jogo da quinta jornada do grupo A.

Conscientes de que o triunfo lhes assegurava o apuramento a uma jornada do fim do grupo, os 'encarnados', que na primeira volta já tinham vencido na Hungria por 89-81, não deram qualquer hipótese ao adversário, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 16 pontos (39-23).

Com este triunfo, o Benfica lidera o grupo A com nove pontos, mais três do que o Leiden, da Holanda, e o Inter Bratislava, da Eslováquia, formações que se defrontam na quarta-feira.