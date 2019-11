Óbito/José Mário Branco

As cerimónias fúnebres do músico José Mário Branco começam na quarta-feira a partir das 17:00 no salão nobre da Voz do Operário, em Lisboa, sendo o funeral na quinta-feira à tarde.

Segundo disse à agência Lusa o agente de José Mário Branco, as cerimónias fúnebres decorrem no salão nobre da Voz do Operário na quarta-feira das 17:00 às 22:30 e na quinta-feira a partir das 11:00.

Na quinta-feira, o funeral parte para o cemitério do Alto de São João pelas 17:30, ainda de acordo com o 'manager' do músico, Paulo Salgado.