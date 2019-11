Actualidade

O Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, assegurou esta terça-feira ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que o país vai cumprir com os compromissos em matéria de dívida, mas rejeitou aplicar mais ajustes fiscais.

"Desenvolvemos um plano sustentável que nos vai permitir crescer e cumprir com as obrigações que a Argentina tem convosco e com o resto dos credores", afirmou o peronista, numa conversa telefónica com a nova diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva.

"Mas é meu dever antecipar que, na situação em que se encontra a economia argentina, é difícil proporcionar um ajuste maior. Não podemos fazer mais ajustes fiscais porque a situação é de uma complexidade enorme, o nível de ajustes na era Macri foi enorme", disse.