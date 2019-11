Actualidade

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, destacou, esta terça-feira, no 50.º aniversário do aeroporto de Ponta Delgada, a "importância fundamental" das infraestruturas aeroportuárias para o desenvolvimento económico da região.

"Se em qualquer território as acessibilidades aéreas e as infraestruturas que as servem são de importância fundamental, no caso de um território insular, arquipelágico, como é o caso dos Açores, essa importância é ainda mais importante", afirmou, na terça-feira à noite, o líder do executivo açoriano, que falava na comemoração do 50.º aniversário do aeroporto de Ponta Delgada.

Vasco Cordeiro salientou a ideia de parceria, que considera fundamental na gestão destas infraestruturas, e apontou para o "trajeto que tem sido feito no setor do turismo", o qual "não teria sido possível se não houvesse o trabalho conjunto de várias entidades, entre as quais a ANA" (Aeroportos de Portugal).