Actualidade

A nova concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde, liderada pela portuguesa Transinsular, permitiu transportar 140.000 pessoas nos primeiros três meses de operação, acima das expectativas iniciais.

Os números foram avançados em entrevista à agência Lusa pelo administrador-executivo da CV Interilhas, Paulo Lopes, empresa que desde 16 de agosto último assegura as ligações marítimas no país, no âmbito da concessão atribuída pelo Estado, válida por 20 anos.

"O balanço que nós fazemos destes primeiros três meses é muito positivo e bastante acima das expectativas que foram projetadas inicialmente. As nossas projeções apontam agora para perto de 200.000 passageiros transportados no fim do ano [desde agosto]", afirmou.