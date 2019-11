Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau Nuno Nabian considerou que o seu adversário do PAIGC, no poder, "corre o risco de não passar à segunda volta" porque "há cinco ou seis candidatos" que vão buscar votos a este partido.

"O candidato do PAIGC, apesar de ser eleito no fórum próprio, corre o risco de não chegar à segunda volta", disse o candidato da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que é apoiado também pelo Partido da Renovação Social (PRS), em entrevista à agência Lusa, em Bafatá, no leste do país.

Nabian apontou entre os candidatos que podem ir buscar votos à base do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) Baciro Djá, José Mário Vaz, atual Presidente, Umaro Sissoco Embaló, o ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e ele próprio.