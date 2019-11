Hong Kong

O Governo chinês condenou hoje a aprovação pelo Senado dos Estados Unidos de um projeto de lei de apoio aos direitos humanos e à democracia em Hong Kong, e ameaçou Washington com "fortes represálias".

"Esta lei ignora os factos e a verdade (...) e interfere descaradamente nos assuntos de Hong Kong, que são assuntos internos da China. É uma violação grave do direito internacional e das regras básicas que regem as relações internacionais", sublinhou, em comunicado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang.

O porta-voz também advertiu que a China responderá com "fortes represálias" se a legislação for aprovada, a fim de "defender a sua soberania e os interesses de desenvolvimento".