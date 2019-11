Actualidade

Um responsável da ONU disse hoje que a China "tem demonstrado liderança" na transição para as energias renováveis e comprovado que esta é possível a par do crescimento económico.

"A China tem demonstrado liderança na questão da transição para as energias renováveis", afirmou aos jornalistas o Secretário-Geral Adjunto de Desenvolvimento Económico e Economista Chefe da ONU, Helliott Harris, à margem do 8.º Fórum internacional de energias limpas que se realiza em Macau.

"Temos visto a China a tomar a liderança na tecnologia da energia solar e, em geral, nas restantes formas de energia renovável" com o objetivo de diminuir as emissões de carbono e as alterações climáticas, frisou.