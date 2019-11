Actualidade

O peso da atividade do jogo em Macau voltou a crescer em 2018 e já 'vale' mais de metade do setor terciário, que também aumentou e representa 95,8% da economia do território, anunciaram hoje fontes oficiais.

De acordo com a Direção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o peso do setor terciário na economia de Macau cresceu de 94,9% em 2017 para 95,8% em 2018.

Deste setor, as "lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogo" representam 50,5%, um crescimento de 1,5 pontos percentuais em relação a 2017.