Actualidade

A Michelin desvenda hoje à noite, numa cerimónia em Sevilha, quais os restaurantes de Portugal e Espanha que distinguirá no guia de 2020, que já garantiu que será "um ano excecional" para a gastronomia ibérica.

Os históricos edifícios do Teatro Lope de Vega e do Casino da Exposição - ambos construídos para a Exposição Ibero-Americana de 1929 - acolhem a gala da apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, uma cerimónia com cerca de 500 participantes, entre representantes do Governo espanhol e das autoridades locais, empresários, chefes de cozinha.

Até ao momento, nenhum representante de Portugal confirmou à Lusa a sua presença na gala.