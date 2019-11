Actualidade

O ex-consultor da direção do PSD Rodrigo Gonçalves declarou hoje apoio na disputa interna da liderança a Luís Montenegro por defender um projeto "alternativo ao permanente desgoverno do PS" e entender as diferenças de opinião como "qualidades essenciais".

Numa publicação na rede social Facebook, o vice-presidente eleito da distrital de Lisboa do PSD recorda que, há dois anos, apoiou Rui Rio na disputa interna contra Santana Lopes.

"Num tempo difícil apoiei Rui Rio por considerar que este tinha as características essenciais para liderar o PSD no momento em que dois projetos distintos se apresentavam aos militantes", escreve, agradecendo ao atual presidente a oportunidade de testemunhar a sua "dimensão humana" e as suas "qualidades políticas e pessoais".