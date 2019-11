Actualidade

O músico norte-americano John Legend, considerado recentemente o homem mais sensual vivo, responsável por temas como "All of me" e "Odinary People", regressa a Portugal em julho, para um concerto no festival CoolJazz, em Cascais, foi hoje anunciado.

John Legend atua a 03 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos locais em Cascais que irá acolher os espetáculos do festival EDP CoolJazz, de acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado.

Considerado recentemente o "homem mais sensual vivo" na votação anual da revista norte-americana People, o cantor, músico, compositor, produtor e ator editou o álbum de estreia, "Get Lifted", em 2003.