Montijo

O setor imobiliário diz que o novo aeroporto do Montijo tem despertado o interesse de investidores no concelho, no distrito de Setúbal, mas explicam que o aumento de preços na habitação se deve sobretudo à proximidade com Lisboa.

"Nota-se que há investidores à procura de lotes de terreno ou casas para recuperar, fazer apartamentos e colocar à venda. Acho que estão a apostar no Montijo porque vem o aeroporto", referiu à Lusa a gerente da Paula Imobiliário, que tem duas lojas no concelho.

Na visão de Paula Gonçalves, que trabalha no setor há mais de 20 anos, a explicação para este aumento da procura é a possibilidade de construção do novo aeroporto na Base Aérea N.º 6, entre o Montijo e Alcochete, até porque "grande parte" dos investidores não são da região e alguns são estrangeiros.