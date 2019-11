Actualidade

A Comissão Europeia identificou hoje "riscos de incumprimento" nos planos orçamentais para 2020 de oito países do euro, entre os quais Portugal, mas manifesta-se particularmente apreensiva com Bélgica, Espanha, França e Itália, dada a trajetória das respetivas dívidas públicas.

Na sua penúltima reunião antes da 'passagem de testemunho' à Comissão liderada por Ursula von der Leyen, o colégio da "Comissão Juncker" adotou hoje o "pacote de outono" do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais, que inclui pareceres aos projetos orçamentais para o próximo ano enviados para Bruxelas em outubro passado, tendo como base as recomendações do Conselho de julho.

A Comissão considera que os planos orçamentais de nove países da zona euro parecem conformes aos requisitos para 2020 do Pacto de Estabilidade e Crescimento (Alemanha, Irlanda, Grécia, Chipre, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda e Áustria) e os de dois outros "basicamente conformes" (Letónia e Estónia), com ligeiro risco de desvio do objetivo de médio prazo.