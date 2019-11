Actualidade

A Grécia anunciou hoje que os três maiores campos de migrantes nas ilhas de Lesbos, Samos e Quios, no Mar Egeu, serão fechados e serão substituídos por estruturas fechadas que triplicarão a sua capacidade.

"Descongestionar as ilhas é a prioridade nesta fase", disse o coordenador especial do Governo grego para as migrações, Alkiviadis Stefanis, numa conferência de imprensa.

Os três campos sobrelotados de Lesbos, Samos e Chios - que atualmente abrigam mais de 27.000 migrantes, mas que têm na realidade uma capacidade para 4.500 - serão encerrados, mas a data para o encerramento não foi especificada.