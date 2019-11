Actualidade

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, considerou hoje "essencial" uma redução do preço das comunicações e acesso à Internet em Portugal, criando "condições para se inverta" a disparidade.

"A par da melhoria da qualidade dos serviços prestados, a Anacom considera essencial uma redução dos preços das comunicações e do acesso à Internet em Portugal", afirmou o regulador, na sua intervenção na abertura do 29.º congresso das Comunicações (APDC), que hoje arrancou em Lisboa com o mote "The Future of Business".

Para o regulador, "importa criar condições para que se inverta a disparidade observada ao longo da última década face à trajetória observada na União Europeia", referindo que "em Portugal os preços das telecomunicações aumentaram 12,5%, o que corresponde ao maior aumento observado nesse período nos países da União Europeia e compara com uma redução de 10,9% observada na União Europeia".