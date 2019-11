Actualidade

Os concursos de obras públicas lançados até final de outubro aumentaram 71% face ao mesmo período de 2018, para 3.535 milhões de euros, e os contratos celebrados subiram 16% para 2.092 milhões de euros, informou hoje a AICCOPN.

Segundo se lê na edição de novembro do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "apesar de elevado", o valor dos concursos públicos de empreitadas publicados em Diário da República até outubro "corresponde a mais do dobro do volume total de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos no mesmo período, que foi de 1.627 milhões de euros".

Nos primeiros 10 meses de 2019, o total de contratos celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos de empreitadas de obras públicas atingiu 1.627 milhões de euros, mais 27% em termos homólogos.