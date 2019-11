Actualidade

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje que "todas as decisões" do regulador são tomadas "sempre com total isenção" e que "não se deixa condicionar e continuará a agir" em defesa da concorrência e dos consumidores.

João Cadete de Matos falava na abertura do 29.º congresso das Comunicações (APDC), que hoje arrancou em Lisboa com o mote "The Future of Business".

"Gostaríamos que a regulação e a ação sancionatória não tivessem que ser a única solução, mas como é óbvio o regulador existe para cumprir a sua missão", salientou o regulador, apontando que "todas as decisões da Anacom são tomadas num estrito cumprimento das suas obrigações legais e sempre com total isenção".