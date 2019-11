Actualidade

A ministra das Finanças de Angola disse hoje, em Luanda, que o tema do combate à criminalidade "é prioridade número um" das autoridades angolanas, um fenómeno que a consultora Fitch considera fator inibidor ao investimento.

A consultora Fitch considera num relatório, que apresenta os riscos operacionais em Angola para o primeiro trimestre de 2020, que a criminalidade violenta e a pequena delinquência representam a maior ameaça em termos de segurança para as empresas no país e um risco exacerbado pela incapacidade da polícia em lidar com o problema.

Instada pela agência Lusa a comentar a situação, a titular da pasta das Finanças de Angola frisou que "é uma preocupação" o nível de criminalidade que não afeta apelas os investidores ou turistas, mas toda a sociedade angolana.