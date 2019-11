OE2020

O Orçamento do Estado para 2020 será discutido na Assembleia da República na generalidade em 09 e 10 de janeiro, com votação final global marcada para 07 de fevereiro, primeiro dia do congresso do PSD.

O calendário foi hoje aprovado em conferência de líderes parlamentares e tem como meta a entrada em vigor do Orçamento em 01 de março do próximo ano, tendo o Governo apontado 16 de dezembro como "data indicativa" de entrega do documento no parlamento.

De acordo com o porta-voz da conferência de líderes, o deputado do PSD Duarte Pacheco, não foi levantada na reunião a questão da coincidência de datas entre o encerramento do debate orçamental e respetiva votação final global com o primeiro dia do congresso do PSD, com arranque marcado para as 21:00, em Viana do Castelo.