Reino Unido/Eleições

A comunicação social britânica está hoje dividida sobre quem "ganhou" o primeiro debate televisivo entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido, mas vários títulos consideram que houve um empate ou que a disputa foi estéril.

Uma sondagem apresentada pela estação televisiva Sky News, no final do debate entre o líder do Partido Conservador e primeiro-ministro, Boris Johnson, e o líder da oposição e do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apresenta Johnson como vencedor, mas por uma margem que dá mais peso a um empate: 51%.

De acordo com a sondagem realizada pela YouGov, um pouco mais metade dos telespetadores considerou que o primeiro-ministro esteve melhor que o seu opositor, mas, para a estação, "foi desconfortável ver os dois líderes".