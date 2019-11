Legionella

As defesas dos arguidos no processo do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira, em 2014, assumiram hoje o objetivo de chegarem a acordo com as 73 vítimas identificadas na acusação, mas "mantêm-se confiantes" caso haja julgamento.

A posição foi assumida por Pedro Duro, advogado da Adubos de Portugal (ADP) e de três responsáveis da empresa, à saída do Tribunal de Loures, após a primeira sessão da instrução - fase facultativa em que se decide se o processo segue e em que moldes para julgamento -, na qual foi inquirido, à porta fechada, António Barata Tavares, à data dos factos delegado regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Rodeado pelos advogados que defendem a General Electric (GE, que se passou a chamar SUEZ II) e quatro funcionários desta empresa, Pedro Duro disse que "continuam a ser estabelecidos contactos com as pessoas que foram identificadas na acusação [do Ministério Público] como vítimas", confirmando os acordos já alcançados com 36 das 73 dessas pessoas.