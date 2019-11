Actualidade

Jesus Cristo foi o precursor do princípio da separação entre a Igreja e o Estado, apesar de não ter sido um político, defende Freitas do Amaral, ex-líder do CDS falecido em outubro, num livro com lançamento na sexta-feira.

Partindo da velha máxima "A Deus o que é de Deus, a César o que é de César", Diogo Freitas do Amaral utiliza "um opúsculo", com a chancela da Bertrand Editora e do Círculo de Leitores, para fazer um ensaio de 89 páginas sobre "As Ideias Políticas e Sociais de Jesus Cristo".

E uma das conclusões é a de que foi Cristo o verdadeiro precursor do princípio da "separação entre a Igreja e o Estado", quando insistiu que "a religião tinha a ver com Deus, a autoridade cívica pertencia ao Imperador" - "A Deus o que é de Deus, a César o que é de César".