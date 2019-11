Actualidade

A Altice Portugal anunciou hoje que a Meo está disponível na Apple TV, sendo a primeira operadora portuguesa a fazer uma parceria com aquela tecnológica norte-americana, "mais um passo" para a liderança no segmento da televisão.

"Somos a primeira operadora em Portugal e o primeiro líder de mercado a nível mundial" a lançar este "projeto de integração com a Apple TV", afirmou o administrador da Altice Portugal para a área de consumo, João Epifânio.

O serviço foi apresentado 29.º congresso das Comunicações (APDC), que hoje arrancou em Lisboa com o mote "The Future of Business" e termina na quinta-feira.