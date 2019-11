Actualidade

O vice-presidente da Câmara de Estarreja, Adolfo Vidal, um dos arguidos da operação "Ajuste Secreto", vai pedir a abertura de instrução do processo, informou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara liderada pela coligação PSD/CDS-PP confirma que o vereador Adolfo Vidal foi constituído arguido no âmbito da operação "Ajuste Secreto", que investigou eventuais ilegalidades cometidas em concursos públicos e nos ajustes diretos de obras municipais.

"Concluída que foi a primeira fase do processo e assentando a acusação em meros indícios, será requerida a abertura de instrução para desse modo carrear para o processo provas que demonstrem a inocência do visado e assim colaborar com a justiça", refere a mesma nota.