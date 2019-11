Actualidade

A Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia alertou hoje para o problema da anemia nos adolescentes, cuja dimensão quer identificar através de um estudo epidemiológico como o que realizou para determinar a prevalência da doença em adultos.

"O primeiro estudo epidemiológico mostrou que tínhamos muito mais anemia do que aquela que era previsível, segundo as previsões da Organização Mundial da Saúde", atingindo um em cada cinco adultos, disse à agência Lusa o presidente do Anemia Working Group Portugal - Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia, António Robalo Nunes.

Agora a preocupação é perceber o que se passa antes de ser adulto, disse o médico imuno-hemoterapeuta, que falava à agência Lusa a propósito do Dia da Anemia, assinalado a 26 de novembro.