Actualidade

O Nobel da Economia em 2001 Joseph Stiglitz alertou hoje Moçambique para a tentação do endividamento excessivo, devido à expectativa das receitas dos recursos naturais, principalmente o gás natural.

"Uma tendência inquietante em economias que descobrem grandes reservas de recursos naturais é o endividamento excessivo, porque vivem no conforto de que haverá dinheiro para pagar as dívidas", afirmou José Stiglitz, que foi também vice-presidente do Banco Mundial (BM).

O norte-americano Stiglitz falava sobre o tema "Moçambique e o futuro: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável", no âmbito do Fórum Económico Social de Moçambique (Mozefo), que se realiza hoje e quinta-feira em Maputo.