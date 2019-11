Actualidade

Cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um autocarro e um automóvel, ocorrida hoje no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Nisa (Portalegre), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que os feridos são os dois ocupantes do veículo ligeiro de passageiros e três pessoas que seguiam no autocarro.

Dois dos feridos foram transportados para o hospital de Portalegre e três para o hospital de Castelo Branco.