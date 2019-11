Actualidade

O presidente do PSD realçou hoje no Congresso do Partido Popular Europeu, em Zagreb, que PS e PSD, juntos, reforçaram a sua implantação nas últimas legislativas, destacando a ausência em Portugal de qualquer "movimento significativo" de extrema-direita.

Rui Rio discursou em alemão na primeira sessão plenária do Congresso do PPE, no qual participa até quinta-feira, e recordou as recentes eleições legislativas de 06 de outubro, em que o PS obteve 36,34% e o PSD 27,76%.

"Ao contrário do que tem acontecido na maior parte dos países europeus, em Portugal os dois maiores partidos reforçaram a sua implantação: PS e PSD juntos têm agora 81% dos deputados. O terceiro partido mais votado teve apenas 9% dos votos", salientou o presidente do PSD.