O presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro (CDS-PP) é um dos arguidos da operação "Ajuste Secreto", que investigou eventuais ilegalidades cometidas em concursos públicos e nos ajustes diretos de obras municipais, confirmou hoje o próprio à Lusa.

Numa nota enviada à Lusa, o autarca diz ter sido notificado da acusação no âmbito do processo em causa, aguardando "tranquilamente" a tramitação do processo jurídico nas instâncias devidas.

"Com a consciência limpa, acredito que a justiça será feita. Na sede própria será dada justificação a toda a atuação, não prestando mais declarações até ao respetivo desfecho judicial", conclui o autarca.