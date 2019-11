OE2020

O Governo Regional da Madeira recebeu hoje, em Lisboa, o compromisso do primeiro-ministro, António Costa, de cofinanciamento em 50% da construção e dos equipamentos do novo hospital da região, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Por parte do senhor primeiro-ministro, há uma vontade empenhada, determinada, no sentido de resolver algumas das questões. Uma das questões é a clarificação relativamente ao cofinanciamento do Hospital Central do Funchal", afirmou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), em declarações aos jornalistas, após uma reunião com o Governo da República, que decorreu no Palácio de São Bento, em Lisboa.

Além do primeiro-ministro, António Costa, o encontro contou com a presença do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, com o objetivo de preparar o OE2020.