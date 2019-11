Actualidade

O jogador português Pedro Figueiredo assegurou hoje a manutenção no European Tour, a prova principal do circuito europeu de profissionais de golfe, ao terminar a Escola de Qualificação no 17.º posto.

Numa prova em que apenas os 25 primeiros têm assegurada a subida, Figueiredo garantou a manutenção apenas na sexta e última volta da competição, que decorreu em Tarragona, Espanha.

'Figgy', que arrancou para o último dia situado no 33.º posto, conseguiu hoje a sua melhor volta, com 66 pancadas (cinco abaixo do Par do campo), numa ronda em que efetuou cinco 'birdies' (cinco pancadas abaixo do par do buraco), resultado que lhe permitiu a desejada subida na classificação e entrada no top 25.