Sem-abrigo

O parlamento vai promover uma sessão pública para uma avaliação intercalar da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, na sequência de um requerimento do BE aprovado hoje por unanimidade.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do BE José Soeiro explicou que esta sessão pública, promovida pela comissão na comissão de Trabalho e Segurança Social e que terá lugar na Assembleia da República, deverá contar com a presença do Governo, das autarquias, das organizações não-governamentais e das próprias pessoas sem-abrigo.

O objetivo, de acordo com o deputado bloquista, é "fazer uma avaliação intercalar, um ponto de situação da aplicação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que se iniciou em 2017".