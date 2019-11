Óbito/José Mário Branco

A música "A cantiga é uma arma" foi hoje interpretada na Voz do Operário, em Lisboa, onde está a decorrer o velório do músico José Mário Branco.

A canção foi interpretada 'a capella', de forma espontânea e emotiva, por vários músicos que pertenceram ao Grupo de Ação Cultural (GAC) - Vozes na Luta, que na década de 1970 a gravou, com letra de José Mário Branco.

No salão nobre da Voz do Operário, decorado com cravos vermelhos, o coro estendeu-se a algumas dezenas de pessoas que por lá passaram para uma última homenagem e terminou com um aplauso.