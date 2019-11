Actualidade

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) disse hoje em comunicado estar solidário e apoiar Rui Caetano sobre um alegado incumprimento contratual com o Paços de Ferreira, hoje negado pelo presidente do clube.

Na nota, aquele sindicato diz que o jogador, de 28 anos, se sente prejudicado pela atitude do clube da I Liga desde a pré-época, com quem alegadamente terá assinado um contrato de trabalho, contrariando a versão avançada hoje pelo presidente do clube pacense.

Paulo Meneses, em entrevista publicada no diário desportivo O Jogo, reconheceu que "no início da época o seu nome foi ponderado", mas assegurou que "nunca houve qualquer contrato assinado" com Rui Caetano, atualmente sem clube.