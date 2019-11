Actualidade

O 'chef' basco Martín Berasategui superou hoje o seu próprio recorde, alcançando as 12 estrelas Michelin, com a conquista de duas novas estrelas no Guia Espanha e Portugal 2020, que atribuiu o galardão máximo a um restaurante na Cantábria.

O 'chef' conquistou, na edição do próximo ano do guia ibérico, uma estrela ('uma cozinha de grande nível, compensa parar') para o seu primeiro restaurante em Portugal, "Fifty Seconds by Martín Berasategui" (Lisboa), com o chefe executivo Filipe Carvalho, e também para o "Ola Martín Berasategui" (Bilbao), foi hoje anunciado numa cerimónia em Sevilha, Espanha.

Distinções que se juntam às três estrelas ('uma cozinha única, justifica a viagem') dos restaurantes "Martín Berasategui" (Bilbao) e "Lasarte" (Barcelona), às duas estrelas ('uma cozinha excecional, merece o desvio') do "M.B" (Tenerife) e da estrela dos "eMe Be Garrote" (San Sebastian) e "Oria" (Barcelona).