Os sócios da Oliveirense aprovaram hoje a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) no futebol, que prevê a "alienação de 70% do capital social do clube", havendo uma proposta em concreto de investidores japoneses.

Ambas as medidas foram aprovadas esta noite em Assembleia Geral (AG), na segunda votação da mesma natureza no espaço de um ano, embora desta vez já exista uma proposta concreta que a direção oliveirense pretende formalizar a meio de dezembro.

"A partir desta data, estamos mandatados para fechar o negócio da SAD dentro dos moldes que cá foram discutidos. Estamos a falar exclusivamente da modalidade de futebol e equipa principal", afirmou à imprensa o presidente, Horácio Bastos, no final da reunião.