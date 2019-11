Actualidade

Uma comissão especializada do parlamento timorense, que analisou a proposta de orçamento para 2020, considera que "contas simples" mostram que é "absolutamente irrealista" a promessa do Governo de criação de 60 mil empregos por ano.

"A criação daquele número de novos postos de trabalho (60 mil/ano, 300 mil no total da legislatura) exigiria volumes de investimento que estão muito além da capacidade de investimento do país (mesmo com a ajuda de investimento estrangeiro)", refere o relatório de avaliação da proposta orçamental de 2020 da Comissão D, de Economia e Desenvolvimento.

O texto considera a criação de empregos "dignos e produtivos" provavelmente "o principal problema económico-social" do país, mas questiona as estratégias do Governo sobre a matéria.