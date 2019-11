Actualidade

O primeiro-ministro timorense remeteu hoje para os debates no Parlamento Nacional uma decisão sobre o futuro da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, mostrando-se evasivo sobre uma eventual remodelação do executivo.

"A discussão vai ser feita lá, não adianta falar agora. Não quero especular. Foi feita uma proposta e agora vão ver as propostas de emenda no parlamento", disse Taur Matan Ruak aos jornalistas, afirmando não estar preocupado com as críticas que têm sido feitas à proposta, inclusive por deputados dos partidos do Governo.

"Não me preocupa porque as discussões vão ter que ser feitas no parlamento e não cá fora. Cá fora são opiniões só", disse.