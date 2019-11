Actualidade

A agência de notação financeira Moody's prevê uma recessão de 2% este ano em Macau, alertando que o risco de o abrandamento económico previsto na China pode levar a uma diminuição do número de turistas.

"Esperamos que o PIB real de Macau se contraia em 2% em 2019, recuperando para um crescimento de 3% em 2020, já que o efeito negativo da redução do investimento público se irá desvanecer no próximo ano", escrevem os analistas da Moody's numa referência a 2020.

Numa nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a Moody's aponta que "os riscos desta previsão são negativos, já que os turistas da China representam cerca de dois terços de todas as chegadas de visitantes, e um abrandamento no crescimento económico da China para além das nossas estimativas vai influenciar o número de turistas e as receitas do jogo e exportações de serviços, no geral".