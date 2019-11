Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's reviu hoje em baixa a previsão de receitas brutas do jogo em Macau este ano para entre -2% e 2%, esperando uma recuperação para até 5% em 2020.

"Prevemos que as receitas brutas do jogo em Macau vão recuperar ligeiramente em 2020 para um crescimento entre 0% e 5%, de um patamar que vai dos -2% a 2% este ano, abaixo das nossas estimativas anteriores, que apontavam para um crescimento entre 0 e 4% em 2019", escrevem os analistas da S&P.

Numa nota enviada aos clientes sobre a evolução do jogo a nível mundial, e a que a Lusa teve acesso, explica-se que esta previsão de crescimento para 2020 é alicerçada no jogo do segmento médio e baixo, "que pode compensar a contínua fraqueza e volatilidade dos jogadores de alto nível", ou jogadores VIP, como são normalmente designados.