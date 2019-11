Actualidade

O papa Francisco denunciou hoje que "mulheres e crianças estão particularmente vulneráveis, violentados e expostos a toda a forma de exploração, escravatura, violência e abuso", na primeira intervenção proferida na Tailândia, um dos destinos para o turismo sexual.

Francisco, que chegou na terça-feira a Banguecoque, mas só hoje iniciou a agenda oficial com a visita à sede do Governo, quis reconhecer também "os esforços" das autoridades tailandesas "para acabar com este flagelo, bem como todas as pessoas e organizações que trabalham incansavelmente para erradicar este mal e oferecer um caminho de dignidade".

Embora o chefe da Igreja Católica não tenha nomeado especificamente a exploração sexual de mulheres e crianças, sobretudo pelos turistas no país, este negócio representa ainda entre 2% e 3% do Produto Interno Bruto (PIB), apesar da grande redução registada nos últimos anos, de acordo com relatórios recentes.